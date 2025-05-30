З порту Одеси щороку експортується поняд 50 мільйонів тонн зерна - Кіпер

Зерно у порту. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З Одеського порту щороку експортується понал 50 мільйонів тонн зерна. Завдяки цьому Україна нагодувала більше 400 мільйонів людей по вьому світу.

Про це заявив очільник Одеської ОВА в рамках Чорноморського безпекового форуму в Одесі.

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Експорт з портів

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, Україна стала першою країною XXI століття, якій вдалося прорвати морську блокаду та відновити експорт, попри війну. Саме це і не подобається Росії, тому вона продовжує здійснювати атаки на портову інфраструктуру регіону.

"Це змінює динаміку глобальної торгівлі, але ворог нез упиняється. Минулого тижня Росія знов атакувала одеський порт двома ракетами, було вбито людей. Це був не інцидент, а спеціальна атака. Але ми не зупиняємося і продовжуємо працювати", — каже очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Олег Кіпер також додав, що війна Росії проти України безпрецедентно підняла рівень загрози всьому світу. Однак це навпаки сприяло інтеграції нашої держави із Європейським Союзом.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки об'єктів портової інфраструктури було пошкоджено з початку війни. А також про те, що безпека у Чорному морі є пріоритетом для всього світу.