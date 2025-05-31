Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Одесса Экс-посол США в Одессе о жесткой позиции Трампа в отношении РФ

Экс-посол США в Одессе о жесткой позиции Трампа в отношении РФ

Ua en ru
Дата публикации 31 мая 2025 14:18
Президент США Дональд Трамп может заставить РФ пойти на переговоры и продолжит предоставлять оружие ВСУ
Дональд Трамп. Фото: Офис президента

Несмотря на опасения многих политических игроков, Дональд Трамп еще может ввести санкции против России. Кроме того, президент США скорее всего продолжит предоставлять оружие Украине, чтобы заставить РФ пойти на уступки.

Об этом во время форума по безопасности в Одессе заявил экс-посол США в Украине Уильям Тейлор.

Реклама
Читайте также:

Влияние Трампа

По мнению Уильяма Тейлора, в администрации президента Дональда Трампа существует большой потенциал для принятия жестких решений в отношении России. После многих игнорирований режима тишины со стороны РФ, в Белом доме уже готовы продемонстрировать, что Путин не сможет выиграть эту войну.

"Есть много разных страхов относительно того, что президент Трамп может играть с Путиным, ставить в приоритет отношения с Россией. Но я уверен: Трамп будет использовать свое влияние, и до сих пор есть высокая вероятность, что он наложит санкции на Россию и будет поставлять Украине больше оружия",— говорит Уильям Тейлор.

Уильям Тейлор также добавил, что именно такие действия Дональда Трампа могут заставить Кремль пойти на уступки и начать настоящие переговоры.

Напомним, недавно мы писали о мыслях Дональда Трампа относительно действий Зеленского и Путина. А также о позиции американского президента относительно новых санкций против России.

Одесса переговоры Дональд Трамп Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /