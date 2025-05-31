Президент США Дональд Трамп может заставить РФ пойти на переговоры и продолжит предоставлять оружие ВСУ

Дональд Трамп. Фото: Офис президента

Несмотря на опасения многих политических игроков, Дональд Трамп еще может ввести санкции против России. Кроме того, президент США скорее всего продолжит предоставлять оружие Украине, чтобы заставить РФ пойти на уступки.

Об этом во время форума по безопасности в Одессе заявил экс-посол США в Украине Уильям Тейлор.

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Влияние Трампа

По мнению Уильяма Тейлора, в администрации президента Дональда Трампа существует большой потенциал для принятия жестких решений в отношении России. После многих игнорирований режима тишины со стороны РФ, в Белом доме уже готовы продемонстрировать, что Путин не сможет выиграть эту войну.

"Есть много разных страхов относительно того, что президент Трамп может играть с Путиным, ставить в приоритет отношения с Россией. Но я уверен: Трамп будет использовать свое влияние, и до сих пор есть высокая вероятность, что он наложит санкции на Россию и будет поставлять Украине больше оружия",— говорит Уильям Тейлор.

Уильям Тейлор также добавил, что именно такие действия Дональда Трампа могут заставить Кремль пойти на уступки и начать настоящие переговоры.

Напомним, недавно мы писали о мыслях Дональда Трампа относительно действий Зеленского и Путина. А также о позиции американского президента относительно новых санкций против России.