Президент США Дональд Трамп може змусити РФ піти на переговори та продовжить надавати зброю ЗСУ

Дональд Трамп. Фото: Офіс президента

Попри побоювання багатьох політичних гравців, Дональд Трамп ще може ввести санкції проти Росії. Крім того, президент США скоріш за все продовжить надавати зброю Україні, аби змусити РФ піти на поступки.

Про це під час безпекового форуму в Одесі заявив експосол США в Україні Вільям Тейлор.

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Вплив Трампа

На думку Вільяма Тейлора, в адміністрації президента Дональда Трампа існує великий потенціал для прийняття жорстких рішень щодо Росії. Після багатьох ігнорувань режиму тиші з боку РФ, у Білому домі вже готові продемонструвати, що Путін не зможе виграти цю війну.

"Є багато різних страхів щодо того, що президент Трамп може грати із Путіним, ставити в пріоритет відносини з Росією. Але я впевнений: Трамп буде використовувати свій вплив, і досі є висока ймовірність, що він накладе санкції на Росію та постачатиме Україні більше зброї", — каже Вільям Тейлор.

Вільям Тейлор також додав, що саме такі дії Дональда Трампа можуть змусити Кремль піти на поступки і почати справжні переговори.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про думки Дональда Трампа щодо дій Зеленського і Путіна. А також про позицію американського президента стосовно нових санкцій проти Росії.