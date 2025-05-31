Захід повинен допомогти Україні розробити власну ядерну зброю - форум в Одесі

Ракети Точка-У на параді на День незалежності. Фото ілюстративне: УНІАН

Україна потребує допомоги Заходу у розробці власної ядерної зброї. Це пов'язано із тим, що загрозу застосування таких засобів ураження з боку РФ ніколи не можна ігнорувати.

Про це розповів полковник Британської армії Річард Кемп в рамках Чорноморського безпекового форуму в Одесі.

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На думку Річард Кемпа, колективний Захід завжди повинен враховувати ядерну загрозу з боку Росії. За його словами, у союзників наразі є лише стратегічна нуклеарна зброя, тоді як РФ має і тактичну, яка пристосована для значно ширшого використання та становить сильнішу небезпеку. Саме тому партнери повинні допомогти Україні розробити аналогічні засоби ураження.

"Країна повинна відповідати за свою безпеку і коли ми говоримо про ядерну зброю, ми маємо розрізняти засоби стримування від засобів широкого ураження. Нам необхідно допомогти Україні розробити свою ядерну спроможність", — сказав полковник Британської армії Річард Кемп.

Річард Кемп також додав, що країни Заходу не повинні лякатися розмов про ядерну ескалацію, та мають бути готовими до будь-якого сценарію.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що ЄС та НАТО роблять замало для того, аби війна в Україні припинилася. А також про те, як Реджеп Ердоган може сприяти встановленню мира в нашій країні.