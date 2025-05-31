Запад должен помочь Украине разработать собственное ядерное оружие - форум в Одессе

Ракеты Точка-У на параде в День независимости. Фото иллюстративное: УНИАН

Украина нуждается в помощи Запада в разработке собственного ядерного оружия. Это связано с тем, что угрозу применения таких средств поражения со стороны РФ никогда нельзя игнорировать.

Об этом рассказал полковник Британской армии Ричард Кемп в рамках Черноморского форума по безопасности в Одессе.

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Ядерное оружие

По мнению Ричард Кемпа, коллективный Запад всегда должен учитывать ядерную угрозу со стороны России. По его словам, у союзников пока есть только стратегическое нуклеарное оружие, тогда как РФ имеет и тактическое, которое приспособлено для более широкого использования и представляет огромную опасность. Именно поэтому партнеры должны помочь Украине разработать аналогичные средства поражения.

"Страна должна отвечать за свою безопасность и когда мы говорим о ядерном оружии, мы должны различать средства сдерживания от средств широкого поражения. Нам необходимо помочь Украине разработать свою ядерную способность", — сказал полковник Британской армии Ричард Кэмп.

Ричард Кемп также добавил, что страны Запада не должны пугаться разговоров о ядерной эскалации и обязаны быть готовыми к любому сценарию.

Напомним, недавно мы писали о том, что ЕС и НАТО делают мало для того, чтобы война в Украине прекратилась. А также о том, как Реджеп Эрдоган может способствовать установлению мира в нашей стране.