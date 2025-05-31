Британія допоможе Україні розмінувати Чорне море та узбережжя Одещини

Сапери знешкоджують міну. Фото ілюстративне: Deutsche Welle

Британія активно працювала над тим, щоб забезпечити страхування суден, які ходять до одеських портів. Крім того, Лондон планує допомогти нам і з розмінуванням Чорного моря.

Про це під час безпекового форуму в Одесі заявив член британського парламенту Том Тугендхат.

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Підтримка Британії

Том Тугендхат заявив, що Лондон готовий допомогти з Україні розмінуванням Чорного моря, оскільки вибухові пристрої в акваторії становлять небезпеку для цивільного судноплавства. Крім того, Британія хоче прийняти участь у розвитку нашого експорту, зокрема зерна.

"Коли було необхідно відновити торгові морські шляхи наша сторона активно працювала над тим, щоб забезпечити страхування та перестрахування суден. Ми використовуємо нашу силу ефективно, щоб підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", — сказав Том Тугендхат.

Том Тугендхат також додав, що Британія виділяє великі кошти для інвестицій в Україну та готова робити це й надалі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі запропонували створити ядерну зброю для України. А також про те, як Ердоган може сприяти встановленню мира в нашій країні.