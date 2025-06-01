Раніше судимий військовий ЗСУ з Одещини вкрав ноутбук та отримав умовний термін

Військовий з ноутбуком. Фото ілюстративне: Укрінформ

Військовий з Одещини вкрав ноутбук в одній з крамниць Роздільної, однак був пійманий на гарячому матір’ю власника закладу. Через це раніше вже судий службовець знову став фігурантом кримінальної справи.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Снайпер аеромобільного взводу з Роздільної, раніше судимий з розбій та відсиділий за це 8 років у в’язниці, приїхав у магазин "У Федірівни" за продуктами. У приміщенні торгівельного закладу він побачив ноутбук COMPAQ Presario CQ61 та зарядний пристрій загальною вартістю 4370 гривень, що лежав без догляду на підвіконні. Чоловік спробував непомітно його вкрасти, однак його спіймала на гарячому матір власника гастроному та викликала поліцію.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ч.2 ст.15, ч.4 ст.185 КК України (крадіжка). Враховуючи наявну судимість, він міг отримати 5 років позбавлення волі, однак його звільнили від такого покарання з іспитовим терміном на 3 роки.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який підробив водійські права. А також про про мешканця Малинівки, який проігнорував шість повісток.