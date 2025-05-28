Мешканець Малинівки на Одещині проігнорував 6 повісток від ТЦК - як покарали

ТЦК на вулиці. Фото ілюстративне: скриншот

Мешканець села Малинівка проігнорував 6 повісток від ТЦК та обдурював працівників терцентрів аби не проходити ВЛК. Однак за це його притягнули до кримінальної відповідальності, справу розглядали в Іванівському райсуді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Уродженець села Малинівка на Одещині отримав 6 повісток від терцентрів комплектування, в яких розписувався, однак жодного разу за ними не прибував. Після чергового приводу у ТЦК, чоловіку навіть вдалося відмовитися від проходження медичного обстеження з надуманих причин. Зрештою ВЛК пройти все ж таки довелося, фігуранта визнали придатним. Проте призовник наполегливо продовжував ігнорувати мобілізацію до лав ЗСУ. В результаті на нього відкрили кримінальну справу.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ст. 336 Кримінальна Кодексу України (ухилення від призову). Суд прирік його до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який привласнив посвідчення військового. А також про службовця, який вкрав візок в АТБ.