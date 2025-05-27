Одесит вкрав документи війського ЗСУ та користався ними для ухилення від мобілізації

Документи військового. Фото ілюстративне: Судово-юридична газета

Одесит привласнив військове посвідчення та користувався ним у власних цілях, доки його на цьому не викрили правоохоронці. Справа дійшла до суду, за скоєне підприємливого чоловіка оштрафували.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Одесит випадково знайшов на Аркадійській аллеї посвідчення офіцера Збройних сил України та вирішив скористатися ним з метою бесперешкодного переміщення містом. Для цього знахідливий чоловік відокремив фотознімок власника документу та вклеїв замість нього власний. Однак користувався фігурант їм недовго, адже був пійманий на гарячому та опинився на лаві підсудних, де визнав свою провину.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за статтею 357 ч.3 ККУ (викрадення та незаконне заволодіння чужими документами). Він має сплатити 1700 грн штрафу та компенсувати державі 3565 грн процесуальних витрат.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканця Одещини, який відмовився від ВЛК. А також про службовця, який вкрав візок в АТБ.