Справа Майоренко, якого підозрюють в замаху на Ганула та Байбутяна в Одесі - продовжено запобіжний захід

Замахи на одеських активістів — підозрюваному продовжили арешт
У Приморському районному суді Одеси продовжили запобіжний захід Миколі Майоренко. Його звинувачують у замаху на активістів Геннадія Бейбутяна та Дем'яна Ганула на замовлення ФСБ.
Про це повідомляють журналісти "Суспільного".
Подробиці засідання
Прокурор клопотав про продовження утримання Майоренка під вартою без права застави. Адвокат підсудного Вадим Колокольников наполягав на домашньому арешті, заявляючи, що "не бачить ризиків". В результаті фігуранту продовжили утримання у СІЗО без можливості внесення застави до 25 липня. Наступне засідання суду призначено на 3 червня 2025 року.
Справа Майоренка
За версією слідства, Микола Майоренко прибув до Одеси у вересні 2024 року за завданням кураторів із РФ. Його завданням була організація гучних вбивств, за кожне з яких йому обіцяли близько 80 тисяч доларів. Замах на Геннадія Бейбутяна, голови одного з громадських формувань, було попереджено співробітниками СБУ, які інсценували його загибель для затримання організатора.
Також Микола Майоренко мав виконати ще одне завдання спецслужб РФ — організувати вбивство Дем'яна Ганула. У судовій справі тоді ще живий активіст проходив як потерпілий. Фігуранту, за ч. 2 ст. 111 КК України, загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що підозрюваному у вбивстві Ганула продовжили арешт. А також про погрози загиблому активісту.
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