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Головна Одеса Замахи на одеських активістів — підозрюваному продовжили арешт

Замахи на одеських активістів — підозрюваному продовжили арешт

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Дата публікації: 27 травня 2025 17:22
Справа Майоренко, якого підозрюють в замаху на Ганула та Байбутяна в Одесі - продовжено запобіжний захід
Микола Майоренко. Фото: Південь сьогодні

У Приморському районному суді Одеси продовжили запобіжний захід Миколі Майоренко. Його звинувачують у замаху на активістів Геннадія Бейбутяна та Дем'яна Ганула на замовлення ФСБ.

Про це повідомляють журналісти "Суспільного".

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Подробиці засідання

Прокурор клопотав про продовження утримання Майоренка під вартою без права застави. Адвокат підсудного Вадим Колокольников наполягав на домашньому арешті, заявляючи, що "не бачить ризиків". В результаті фігуранту продовжили утримання у СІЗО без можливості внесення застави до 25 липня. Наступне засідання суду призначено на 3 червня 2025 року.

Справа Майоренка

За версією слідства, Микола Майоренко прибув до Одеси у вересні 2024 року за завданням кураторів із РФ. Його завданням була організація гучних вбивств, за кожне з яких йому обіцяли близько 80 тисяч доларів. Замах на Геннадія Бейбутяна, голови одного з громадських формувань, було попереджено співробітниками СБУ, які інсценували його загибель для затримання організатора.

Також Микола Майоренко мав виконати ще одне завдання спецслужб РФ — організувати вбивство Дем'яна Ганула. У судовій справі тоді ще живий активіст проходив як потерпілий. Фігуранту, за ч. 2 ст. 111 КК України, загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що підозрюваному у вбивстві Ганула продовжили  арешт. А також про погрози загиблому активісту.

Одеса суд вбивство Новини Одеси Демʼян Ганул
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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