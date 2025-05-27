Дело Майоренко, которого подозревают в покушении на Ганула и Байбутяна в Одессе - продлена мера пресечения

Николай Майоренко. Фото: Юг сегодня

В Приморском районном суде Одессы продлили меру пресечения Николаю Майоренко. Его обвиняют в покушении на активистов Геннадия Бейбутяна и Демьяна Ганула по заказу ФСБ.

Об этом сообщают журналисты "Суспільного".

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Подробности заседания

Прокурор ходатайствовал о продлении содержания Майоренко под стражей без права залога. Адвокат подсудимого Вадим Колокольников настаивал на домашнем аресте, заявляя, что "не видит рисков". В результате фигуранту продлили содержание в СИЗО без возможности внесения залога до 25 июля. Следующее заседание суда назначено на 3 июня 2025 года.

Дело Майоренко

По версии следствия, Николай Майоренко прибыл в Одессу в сентябре 2024 года по заданию кураторов из РФ. Его задачей была организация громких убийств, за каждое из которых ему обещали около 80 тысяч долларов. Покушение на Геннадия Бейбутяна, главы одного из общественных формирований, было предупреждено сотрудниками СБУ, которые инсценировали его гибель для задержания организатора.

Также Николай Майоренко должен был выполнить еще одно задание спецслужб РФ — организовать убийство Демьяна Ганула. В судебном деле тогда еще живой активист проходил как потерпевший. Фигуранту, по ч. 2 ст. 111 УК Украины, грозит пожизненное заключение.

Напомним, недавно мы писали о том, что подозреваемому в убийстве Ганула продлили арест. А также об угрозах погибшему активисту.