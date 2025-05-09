Подозреваемому в убийстве активиста Демьяна Ганула в Одессе продлили срок ареста еще на 60 суток.

Сергей Шалаев в суде. Фото: Новини.LIVE

Подозреваемому в убийстве активиста Демьяна Ганула продлили срок ареста еще на 60 суток. Соответствующее решение сегодня принял Киевский районный суд Одессы.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

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Срок ареста продлили

Сергею Шалаеву, которого подозревают в убийстве активиста Демьяна Ганула в Одессе, продлили содержание под стражей еще на 60 суток. Заседание суда проходило за закрытыми дверями. Ранее фигурант признался в совершенном преступлении, однако виновным его еще не признали.

Дело Ганула

Утром 14 марта 2025 года в Одессе был убит активист Демьян Ганул. Уже через несколько часов полиция задержала подозреваемого — 46-летнего старшего лейтенанта Сергей Шалаева. В квартире, где скрывался фигурант, нашли оружие, вероятно, использованное в преступлении. Ему инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.

Полиция рассматривает несколько версий мотивов: личная месть, профессиональная деятельность погибшего или даже возможный след спецслужб. Демьян Ганул известен своей борьбой против пророссийских нарративов и участием в демонтаже советских памятников, из-за чего неоднократно получал угрозы.

Что известно о Шалаеве

Сергей Шалаев никогда не служил в 28-й бригаде, как это сначала сообщалось, но имел боевой опыт еще со времен АТО. В молодости работал частным охранником. Он утверждает, что до последнего был уверен, что общается с представителями СБУ, которые обещали ему должность после выполнения "работы", а что Демьян — предатель. По данным следствия, заказ подозреваемый получил лишь на финальном этапе, но еще в феврале его замечали в кафе, где часто бывал Ганул. Он не был единственным, кто следил за передвижением активиста. Оружие Шалаев получил в пакете от человека, который приехал из другого города.

Напомним, недавно мы писали о жене убитого активиста Ганула. А также о том, чем известен Демьян Ганул.