Подозреваемому в убийстве активиста Демьяна Ганула в Одессе продлили срок ареста еще на 60 суток.

Подозреваемому в убийстве Ганула в Одессе продлили арест
Подозреваемому в убийстве активиста Демьяна Ганула продлили срок ареста еще на 60 суток. Соответствующее решение сегодня принял Киевский районный суд Одессы.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.
Срок ареста продлили
Сергею Шалаеву, которого подозревают в убийстве активиста Демьяна Ганула в Одессе, продлили содержание под стражей еще на 60 суток. Заседание суда проходило за закрытыми дверями. Ранее фигурант признался в совершенном преступлении, однако виновным его еще не признали.
Дело Ганула
Утром 14 марта 2025 года в Одессе был убит активист Демьян Ганул. Уже через несколько часов полиция задержала подозреваемого — 46-летнего старшего лейтенанта Сергей Шалаева. В квартире, где скрывался фигурант, нашли оружие, вероятно, использованное в преступлении. Ему инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.
Полиция рассматривает несколько версий мотивов: личная месть, профессиональная деятельность погибшего или даже возможный след спецслужб. Демьян Ганул известен своей борьбой против пророссийских нарративов и участием в демонтаже советских памятников, из-за чего неоднократно получал угрозы.
Что известно о Шалаеве
Сергей Шалаев никогда не служил в 28-й бригаде, как это сначала сообщалось, но имел боевой опыт еще со времен АТО. В молодости работал частным охранником. Он утверждает, что до последнего был уверен, что общается с представителями СБУ, которые обещали ему должность после выполнения "работы", а что Демьян — предатель. По данным следствия, заказ подозреваемый получил лишь на финальном этапе, но еще в феврале его замечали в кафе, где часто бывал Ганул. Он не был единственным, кто следил за передвижением активиста. Оружие Шалаев получил в пакете от человека, который приехал из другого города.
Напомним, недавно мы писали о жене убитого активиста Ганула. А также о том, чем известен Демьян Ганул.
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