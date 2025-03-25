Жена Ганула обвинила одесситов в бездеятельности

Демьян Ганул с женой. Фото: Жанна Вознюк/Facebook

Жена убитого в Одессе Демьяна Ганула обвинила в его смерти прохожих одесситов. По мнению женщины, горожане должны были помочь активисту, когда в него стреляли.

Посты с обвинением одесситов жена Ганула выложила в соцсеть.

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Обвинила одесситов в бездействии

Недавно в сети появилось полное видео убийства Ганула, на котором можно увидеть одесситов, которые почти не уделяют внимания расправе над активистом. Такая реакция людей возмутила вдову жертвы Жанну Вознюк. Поэтому скорбящая выложила в соцсеть ряд постов, в которых обвиняет прохожих горожан на кадрах в бездействии.

"Я никогда не любила Одессу. Мне был неприятен этот "вайб", который так всем нравится. Зато любимый обожал, считал этот город родным. В родном городе, на проспекте на котором бывал ежедневно с десяток людей допустили убийство. Никто не подошел. Я могла бы пожелать им всем смерти, но они и так не живы", — пишет жена Ганула Жанна Вознюк.

Пост Жанны Вознюк. Фото: скриншот

Пост Жанны Вознюк. Фото: скриншот

Пост Жанны Вознюк. Фото: скриншот

Дело Ганула

Утром 14 марта 2025 года в Одессе был убит активист Демьян Ганул. Уже через несколько часов полиция задержала подозреваемого — 46-летнего старшего лейтенанта Сергей Шалаева. В квартире, где скрывался фигурант, нашли оружие, вероятно, использованное в преступлении. Ему инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием. Полиция рассматривает несколько версий мотивов: личная месть, профессиональная деятельность погибшего или даже возможный след спецслужб.

Напомним, недавно мы писали об угрозах активисту Ганулу. А также о том, чем он запомнился.