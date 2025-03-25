Дружина Ганула звинуватила одеситів у бездіяльності

Дружина активіста Ганула обвинуватила одеситів у бездіяльності
Дружина вбитого в Одесі Дем'яна Ганула звинуватила в його смерті перехожих одеситів. На думку жінки, містяни мали допомогти активісту, коли в нього стріляли.
Пости з обвинуваченням одеситів дружина Ганула виклала в соцмережу.
Обвинуватила одеситів у бездіяльності
Нещодавно в мережі з'явилося повне відео вбивства Ганула, на якому можна побачити одеситів, які майже не приділяють уваги розправі над активістом. Така реакція людей обурила вдову жертви Жанну Вознюк. Тому вона виклала у соцмережу ряд постів, в яких обвинувачує перехожих містян на кадрах у бездіяльності.
"Я ніколи не любила Одесу. Мені був неприємний цей "вайб", який так усім подобається. Натомість коханий обожнював, вважав це місто рідним. В рідному місті, на проспекті, на якому бував щодня с десяток людей, допустили вбивство. Ніхто не підійшов. Я могла б побажати їм всім смерті, але вони і так не живі", — пише дружина Ганула Жанна Вознюк.
Справа Ганула
Вранці 14 березня 2025 року в Одесі вбили активіста Дем'яна Ганула. Вже за кілька годин поліція затримала підозрюваного — 46-річного старшого лейтенанта Сергій Шалаєва. У квартирі, де переховувався фігурант, знайшли зброю, ймовірно, використану у злочині. Йому інкримінують умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Поліція розглядає кілька версій мотивів: особиста помста, професійна діяльність загиблого або навіть можливий слід спецслужб.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про погрози активісту Ганулу. А також про те, чим він запам'ятався.
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