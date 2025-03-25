Дружина Ганула звинуватила одеситів у бездіяльності

Дем'ян Ганул із дружиною. Фото: Жанна Вознюк/Facebook

Дружина вбитого в Одесі Дем'яна Ганула звинуватила в його смерті перехожих одеситів. На думку жінки, містяни мали допомогти активісту, коли в нього стріляли.

Пости з обвинуваченням одеситів дружина Ганула виклала в соцмережу.

Читайте також:

Обвинуватила одеситів у бездіяльності

Нещодавно в мережі з'явилося повне відео вбивства Ганула, на якому можна побачити одеситів, які майже не приділяють уваги розправі над активістом. Така реакція людей обурила вдову жертви Жанну Вознюк. Тому вона виклала у соцмережу ряд постів, в яких обвинувачує перехожих містян на кадрах у бездіяльності.

"Я ніколи не любила Одесу. Мені був неприємний цей "вайб", який так усім подобається. Натомість коханий обожнював, вважав це місто рідним. В рідному місті, на проспекті, на якому бував щодня с десяток людей, допустили вбивство. Ніхто не підійшов. Я могла б побажати їм всім смерті, але вони і так не живі", — пише дружина Ганула Жанна Вознюк.

Пост Жанни Вознюк. Фото: скриншот

Пост Жанни Вознюк. Фото: скриншот

Пост Жанни Вознюк. Фото: скриншот

Справа Ганула

Вранці 14 березня 2025 року в Одесі вбили активіста Дем'яна Ганула. Вже за кілька годин поліція затримала підозрюваного — 46-річного старшого лейтенанта Сергій Шалаєва. У квартирі, де переховувався фігурант, знайшли зброю, ймовірно, використану у злочині. Йому інкримінують умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю. Поліція розглядає кілька версій мотивів: особиста помста, професійна діяльність загиблого або навіть можливий слід спецслужб.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про погрози активісту Ганулу. А також про те, чим він запам'ятався.