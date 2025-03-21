Полиция подтвердила факт угроз Демьяну Ганулу в Одессе

Демьян Ганул. Фото: Культурометр

Правоохранители подтвердили, что Демьян Ганул в июле 2024 года подавал заявление в одесскую полицию об угрозах ему и его семье. Тогда подозреваемого взяли под стражу, где он до сих пор находится.

Об этом сообщает "Радио.Свобода", ссылаясь на информацию от Национальной полиции.

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Угрозы Ганулу

В октябре 2024 года, после взятия под стражу подозреваемого по делу об угрозах Демьяну Ганулу, национальная полиция начала расследование относительно подготовки покушения на активиста. В результате еще одного человека задержали. А уже после убийства активиста 14 марта 2025 года открыли отдельное уголовное производство. Одному из фигурантов по нему уже предъявили подозрение и взяли под стражу. Досудебное расследование продолжается, но правоохранители пока не раскрывают подробностей.

Дело Ганула

Утром 14 марта 2025 года в Одессе был убит активист Демьян Ганул. Уже через несколько часов полиция задержала подозреваемого — 46-летнего старшего лейтенанта Сергей Шалаева. В квартире, где скрывался фигурант, нашли оружие, вероятно, использованное в преступлении. Ему инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.

Полиция рассматривает несколько версий мотивов: личная месть, профессиональная деятельность погибшего или даже возможный след спецслужб. Демьян Ганул известен своей борьбой против пророссийских нарративов и участием в демонтаже советских памятников, из-за чего неоднократно получал угрозы.

Напомним, недавно мы писали о том, чем известен Демьян Ганул. А также о том, как подозреваемый на суде признался в совершении преступления.