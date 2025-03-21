Поліція підтвердила факт погроз Дем'яну Ганулу в Одесі

Дем'ян Ганул. Фото: Культурометр

Правоохоронці підтвердили, що Дем'ян Ганул у липні 2024 року подавав заяву в одеську поліцію про погрози йому та його родині. Тоді підозрюваного взяли під варту, де він і досі перебуває.

Про це повідомляє "Радіо.Свобода", посилаючись на інформацію від Національної поліції.

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Погрози Ганулу

У жовтні 2024 року, після взяття під варту підозрюваного у справі про погрози Дем'яну Ганулу, національна поліція розпочала розслідування щодо підготовки замаху на активіста. В результаті ще одну людину затримали. А вже після вбивства активіста 14 березня 2025 року відкрили окреме кримінальне провадження. Одному з фігурантів по ньому вже висунули підозру та взяли під варту. Досудове розслідування триває, але правоохоронці поки не розкривають подробиць.

Справа Ганула

Вранці 14 березня 2025 року в Одесі було вбили активіста Дем'яна Ганула. Вже за кілька годин поліція затримала підозрюваного — 46-річного старшого лейтенанта Сергій Шалаєва. У квартирі, де переховувався фігурант, знайшли зброю, ймовірно, використану у злочині. Йому інкримінують умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.

Поліція розглядає кілька версій мотивів: особиста помста, професійна діяльність загиблого або навіть можливий слід спецслужб. Дем'ян Ганул відомий своєю боротьбою проти проросійських наративів та участю у демонтажі радянських пам’ятників, через що неодноразово отримував погрози.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чим відомий Дем'ян Ганул. А також про те, як підозрюваний на суді зізнався у скоєні злочину.