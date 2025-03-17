Странные совпадения в деле убийства Ганула в Одессе

Место убийства Ганула. Фото: Новини.LIVE

В деле убийства активиста Демьяна Ганула в Одессе очень много подозрительных совпадений. В частности, это касается места совершения преступления — улицы Украинских героев.

Об этом в рамках телемарафона "Единые новости" заявил военный аналитик Дмитрий Снегирев.

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Странные совпадения

Демьян Ганул был убит в День украинского добровольца на улице Украинских Героев. Место преступления находится всего в 350 метрах от отделения Национальной полиции и в двух кварталах от здания СБУ. Кроме того, это не первый подобный случай на этой улице — в 2009 году там погиб другой активист Максим Чайка. Военный аналитик Дмитрий Снегирев обращает внимание на эти странные совпадения и предполагает, что это может быть частью серии заказных убийств. Также вызывает вопросы поведение киллера — он не прятался, не уничтожил оружие, а после преступления просто уехал домой.

"Эти факты свидетельствуют о том, что Ганула отслеживали. Они четко знали, где он будет в это время, и я не исключаю тот факт, что он даже шел из управления Службы безопасности Украины по Одесской области", — говорит Дмитрий Снегирев.

Напомним, недавно мы писали о том, что убийца Ганула служил в 28-й одесской бригаде. А также о том, как подозреваемый на суде признался в совершении преступления.