Дивні збіги у справі вбивства Ганула в Одесі

Місце вбивства Ганула. Фото: Новини.LIVE

У справі вбивства активіста Дем'яна Ганула в Одесі дуже багато підозрілих збігів. Зокрема, це стосується місця скоєння злочину — вулиці Українських героїв.

Про це в рамках телемарафону "Єдині новини" заявив військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

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Дивні збіги

Дем'ян Ганул був вбитий у День українського добровольця на вулиці Українських Героїв. Місце злочину знаходиться всього за 350 метрів від відділку Національної поліції та за два квартали від будівлі СБУ. Крім того, це не перший подібний випадок на цій вулиці — у 2009 році там загинув інший активіст Максим Чайка. Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов звертає увагу на ці дивні збіги та припускає, що це може бути частиною серії замовних вбивств. Також викликає питання поведінка кілера — він не ховався, не знищив зброю, а після злочину просто поїхав додому.

"Ці факти свідчать про те, що Ганула відстежували. Вони чітко знали, де він буде у цей час, і я не виключаю той факт, що він навіть йшов з управління Служби безпеки України по Одеській області", — каже Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що вбивця Ганула служив у 28-й одеській бригаді. А також про те, як підозрюваний на суді зізнався у скоєні злочину.