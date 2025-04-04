Вбивство Ганула в Одесі - зухвалий злочин

Дем'ян Ганул. Фото: Новини.LIVE

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер назвав вбивство Дем'яна Ганула зухвалим злочином. А поведінка підозрюваного під час його скоєння не є типовою.

Про це розповів Олег Кіпер в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Зухвале вбивство

За словами Олега Кіпера, спокій і холоднокровність нападника викликають подив, а сам випадок — предмет серйозного вивчення для психологів та кримінологів. Дослідження таких злочинів необхідно для того, аби розуміти мотиви тих, хто їх скоює.

"Тут необхідно зробити серйозний кримінальний аналіз, аби зрозуміти навіщо люди взагалі таке роблять. Що їх на це штовхає? Це страшно, коли таке відбувається в центрі мільйонного міста. Коли таке бачать діти. Це не позитивна ситуація", — каже Олег Кіпер.

Кіпер наголосив, що рівень злочинності в регіоні не зріс, але подібні випадки показують, що будь-хто може опинитися в небезпеці.

Справа Ганула

Вранці 14 березня 2025 року в Одесі було вбили активіста Дем'яна Ганула. Вже за кілька годин поліція затримала підозрюваного — 46-річного старшого лейтенанта Сергій Шалаєва. У квартирі, де переховувався фігурант, знайшли зброю, ймовірно, використану у злочині. Йому інкримінують умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.

Поліція розглядає кілька версій мотивів: особиста помста, професійна діяльність загиблого або навіть можливий слід спецслужб. Дем'ян Ганул відомий своєю боротьбою проти проросійських наративів та участю у демонтажі радянських пам’ятників, через що неодноразово отримував погрози.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про дружину вбитого активіста Ганула. А також про вшанування загиблого у Львові.