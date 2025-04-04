Убийство Ганула в Одессе - дерзкое преступление

Демьян Ганул. Фото: Новини.LIVE

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер назвал убийство Демьяна Ганула дерзким преступлением. А поведение подозреваемого во время его совершения не является типичным.

Об этом рассказал Олег Кипер в интервью Дмитрию Гордону.

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Дерзкое убийство

По словам Олега Кипера, спокойствие и хладнокровие нападавшего вызывают удивление, а сам случай — предмет серьезного изучения для психологов и криминологов. Исследование таких преступлений необходимо для того, чтобы понимать мотивы тех, кто их совершает.

"Здесь необходимо сделать серьезный криминальный анализ чтобы понять зачем люди вообще такое делают. Что их на это толкает. Это страшно, когда такое происходит в центре миллионного города. Когда такое видят дети. Это не положительная ситуация",— говорит Олег Кипер.

Кипер отметил, что уровень преступности в регионе не вырос, но подобные случаи показывают, что любой может оказаться в опасности.

Дело Ганула

Утром 14 марта 2025 года в Одессе был убит активист Демьян Ганул. Уже через несколько часов полиция задержала подозреваемого — 46-летнего старшего лейтенанта Сергей Шалаева. В квартире, где скрывался фигурант, нашли оружие, вероятно, использованное в преступлении. Ему инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.

Полиция рассматривает несколько версий мотивов: личная месть, профессиональная деятельность погибшего или даже возможный след спецслужб. Демьян Ганул известен своей борьбой против пророссийских нарративов и участием в демонтаже советских памятников, из-за чего неоднократно получал угрозы.

Напомним, недавно мы писали о жене убитого активиста Ганула. А также о чествовании погибшего во Львове.