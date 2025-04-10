Канал, где угрожали одесскому активисту Ганулу до сих пор не заблокировали

Демьян Ганул. Фото: Новини.LIVE

Канал в соцсети, который опубликовал адрес и личные данные Демьяна Ганула, а также писал угрозы ему, до сих пор не заблокирован. Активист обращался по поводу этого паблика в киберполицию, из-за чего правоохранители тогда возбудили уголовное дело.

Об этом сообщают журналисты издания "Слідство.Інфо".

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Опасный канал

Канал на котором публиковали личные данные Демьяна Ганула был создан год назад. На нем за деньги подыскивают исполнителей поджогов, диверсий, убийств, публикуют личную информацию украинских военных и их родных. Кроме того, распространяют фейковые новости.

"Напоминаем направления деятельности. Стандартные цели и вознаграждение: личные данные работников ТЦК, их мобильные телефоны, фотографии, транспортные средства, адреса проживания, места стоянки могиль—мобилей — $100; сгоревший автомобиль ТЦК - $2000, бусик — $3000; сгоревшее здание ТЦК — $5000; забаранений нацик или ТЦКашник — цена договорная",— пишут администраторы этого канала.

Покушения на активиста

После публикации личных данных Демьяна Ганула полицейские открыли уголовное производство за угрозы убийством. Тогда активист не знал о том, что спецслужбы РФ планируют ликвидировать его и еще одного человека. Но об этих планах узнала СБУ и предупредила оба покушения.

Дело Ганула

Утром 14 марта 2025 года в Одессе был убит активист Демьян Ганул. Уже через несколько часов полиция задержала подозреваемого — 46-летнего старшего лейтенанта Сергей Шалаева. В квартире, где скрывался фигурант, нашли оружие, вероятно, использованное в преступлении. Ему инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.

Полиция рассматривает несколько версий мотивов: личная месть, профессиональная деятельность погибшего или даже возможный след спецслужб. Демьян Ганул известен своей борьбой против пророссийских нарративов и участием в демонтаже советских памятников, из-за чего неоднократно получал угрозы.

Напомним, недавно мы писали о жене убитого активиста Ганула. А также о чествовании погибшего во Львове.