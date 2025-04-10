Канал, где угрожали одесскому активисту Ганулу до сих пор не заблокировали

Угрозы одесскому активисту Ганулу — канал не заблокировали
Канал в соцсети, который опубликовал адрес и личные данные Демьяна Ганула, а также писал угрозы ему, до сих пор не заблокирован. Активист обращался по поводу этого паблика в киберполицию, из-за чего правоохранители тогда возбудили уголовное дело.
Об этом сообщают журналисты издания "Слідство.Інфо".
Опасный канал
Канал на котором публиковали личные данные Демьяна Ганула был создан год назад. На нем за деньги подыскивают исполнителей поджогов, диверсий, убийств, публикуют личную информацию украинских военных и их родных. Кроме того, распространяют фейковые новости.
"Напоминаем направления деятельности. Стандартные цели и вознаграждение: личные данные работников ТЦК, их мобильные телефоны, фотографии, транспортные средства, адреса проживания, места стоянки могиль—мобилей — $100; сгоревший автомобиль ТЦК - $2000, бусик — $3000; сгоревшее здание ТЦК — $5000; забаранений нацик или ТЦКашник — цена договорная",— пишут администраторы этого канала.
Покушения на активиста
После публикации личных данных Демьяна Ганула полицейские открыли уголовное производство за угрозы убийством. Тогда активист не знал о том, что спецслужбы РФ планируют ликвидировать его и еще одного человека. Но об этих планах узнала СБУ и предупредила оба покушения.
Дело Ганула
Утром 14 марта 2025 года в Одессе был убит активист Демьян Ганул. Уже через несколько часов полиция задержала подозреваемого — 46-летнего старшего лейтенанта Сергей Шалаева. В квартире, где скрывался фигурант, нашли оружие, вероятно, использованное в преступлении. Ему инкриминируют умышленное убийство и незаконное обращение с оружием.
Полиция рассматривает несколько версий мотивов: личная месть, профессиональная деятельность погибшего или даже возможный след спецслужб. Демьян Ганул известен своей борьбой против пророссийских нарративов и участием в демонтаже советских памятников, из-за чего неоднократно получал угрозы.
Напомним, недавно мы писали о жене убитого активиста Ганула. А также о чествовании погибшего во Львове.
Читайте Новини.LIVE!