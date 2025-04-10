Канал, де погрожували одеському активісту Ганулу досі не заблокували

Дем'ян Ганул. Фото: Новини.LIVE

Канал у соцмережі, який опублікував адресу та особисті дані Дем’яна Ганула, а також писав погрози йому, досі не заблоковано. Активіст звертався з приводу цього пабліка до кіберполіції, через що правоохоронці тоді відкрили кримінальну справу.

Про це повідомляють журналісти видання "Слідство.Інфо".

Реклама

Читайте також:

Небезпечний канал

Канал на якому публіквали особисті дані Дем'яна Ганула був створений рік тому. На ньому за гроші підшукують виконавців підпалів, диверсій, вбивств, публікують особисту інформацію українських військових та їхніх рідних. Крім того, розповсюджують фейкові новини.

"Нагадуємо напрямки діяльності. Стандартні цілі та винагорода: особисті дані працівників ТЦК, їх мобільні телефони, фотографії, транспортні засоби, адреси проживання, місця стоянки могиль-мобілів — $100; згорілий автомобіль ТЦК — $2000, бусик — $3000; згоріла будівля ТЦК — $5000; забаранений нацик або ТЦКашник — ціна договірна", — пишуть адміністратори цього каналу.

Замахи на активіста

Після публікації особистих даних Дем'яна Ганула поліцейські відкрили кримінальне провадження за погрози вбивством. Тоді активіст не знав про те, що спецслужби РФ планують ліквідувати його та ще одну людину. Але про ці плани дізналась СБУ і попередила обидва замахи.

Справа Ганула

Вранці 14 березня 2025 року в Одесі було вбили активіста Дем'яна Ганула. Вже за кілька годин поліція затримала підозрюваного — 46-річного старшого лейтенанта Сергій Шалаєва. У квартирі, де переховувався фігурант, знайшли зброю, ймовірно, використану у злочині. Йому інкримінують умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.

Поліція розглядає кілька версій мотивів: особиста помста, професійна діяльність загиблого або навіть можливий слід спецслужб. Дем'ян Ганул відомий своєю боротьбою проти проросійських наративів та участю у демонтажі радянських пам’ятників, через що неодноразово отримував погрози.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про дружину вбитого активіста Ганула. А також про вшанування загиблого у Львові.