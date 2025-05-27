Одессит украл документы военного ВСУ и пользовался ими для уклонения от мобилизации

Документы военного. Фото иллюстративное: Судебно-юридическая газета

Одессит присвоил военное удостоверение и пользовался им в собственных целях, пока его на этом не разоблачили правоохранители. Дело дошло до суда, за содеянное предприимчивого мужчину оштрафовали.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

Одессит случайно нашел на Аркадийской аллее удостоверение офицера Вооруженных сил Украины и решил воспользоваться им с целью беспрепятственного перемещения по городу. Для этого находчивый мужчина отделил фотоснимок владельца документа и вклеил вместо него собственный. Однако пользовался фигурант им недолго, ведь был пойман с поличным и оказался на скамье подсудимых, где признал свою вину.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по статье 357 ч.3 УК (похищение и незаконное завладение чужими документами). Он должен заплатить 1700 грн штрафа и компенсировать государству 3565 грн процессуальных издержек.

Напомним, недавно мы писали о жителе Одесской области, который отказался от ВВК. А также о служащем, который украл тележку в АТБ.