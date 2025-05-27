Одессит украл документы военного ВСУ и пользовался ими для уклонения от мобилизации

Присвоил удостоверение военного — как суд наказал одессита
Одессит присвоил военное удостоверение и пользовался им в собственных целях, пока его на этом не разоблачили правоохранители. Дело дошло до суда, за содеянное предприимчивого мужчину оштрафовали.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Одессит случайно нашел на Аркадийской аллее удостоверение офицера Вооруженных сил Украины и решил воспользоваться им с целью беспрепятственного перемещения по городу. Для этого находчивый мужчина отделил фотоснимок владельца документа и вклеил вместо него собственный. Однако пользовался фигурант им недолго, ведь был пойман с поличным и оказался на скамье подсудимых, где признал свою вину.
Что решил суд
Фигуранта признали виновным по статье 357 ч.3 УК (похищение и незаконное завладение чужими документами). Он должен заплатить 1700 грн штрафа и компенсировать государству 3565 грн процессуальных издержек.
Напомним, недавно мы писали о жителе Одесской области, который отказался от ВВК. А также о служащем, который украл тележку в АТБ.
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