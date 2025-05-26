Мешканця Одещини судили за ухилення від мобілізації - який штраф

ТЦК на вулиці. Фото ілюстративне: Антикор

Мешканця Одещини зупинили на одній з вулиць Любашівки працівники поліції та доставили до ТЦК. Однак у центрі комплектування він навідріз відмовився проходити медичну комісію, за що і отримав штраф.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Уродженця Любашівки Одеської області зупинили працівники поліції, та після перевірки документів з'ясувалося, що він не оновив дані. Його доаставили до місцевого теріторіального центру комплектування. Однак у відділку ТЦК чоловік відмовився від повістки на проходження військово-лікарської комісії. На суді обвинувачений визнав себе винним в ухиленні від мобілізації.

Що вирішив суд

Чоловіка визнали винним за ч.1ст.337КК (ухилення від військового обліку). Суд врахував каяття фігурант має сплатити штраф у розмірі 5 950 гривень (350 неоподаткованих мінімумів).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який дезертував. А також про службовця, який вкрав візок в АТБ.