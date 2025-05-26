Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Одеса Відмовився від проходження ВЛК — як покарали мешканця Одещини

Відмовився від проходження ВЛК — як покарали мешканця Одещини

Ua en ru
Дата публікації: 26 травня 2025 21:51
Мешканця Одещини судили за ухилення від мобілізації - який штраф
ТЦК на вулиці. Фото ілюстративне: Антикор

Мешканця Одещини зупинили на одній з вулиць Любашівки працівники поліції та доставили до ТЦК. Однак у центрі комплектування він навідріз відмовився проходити медичну комісію, за що і отримав штраф.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Подробиці справи

Уродженця Любашівки Одеської області зупинили працівники поліції, та після перевірки документів з'ясувалося, що він не оновив дані. Його доаставили до місцевого теріторіального центру комплектування. Однак у відділку ТЦК чоловік відмовився від повістки на проходження військово-лікарської комісії. На суді обвинувачений визнав себе винним в ухиленні від мобілізації.

Що вирішив суд

Чоловіка  визнали винним за ч.1ст.337КК  (ухилення від військового обліку). Суд врахував каяття  фігурант має сплатити штраф у розмірі 5 950 гривень (350 неоподаткованих мінімумів).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який дезертував. А також про службовця, який вкрав візок в АТБ.

Одеса Одеська область Новини Одеси мобілізація судові рішення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /