Мешканця Одещини судили за ухилення від мобілізації - який штраф

Відмовився від проходження ВЛК — як покарали мешканця Одещини
Мешканця Одещини зупинили на одній з вулиць Любашівки працівники поліції та доставили до ТЦК. Однак у центрі комплектування він навідріз відмовився проходити медичну комісію, за що і отримав штраф.
Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.
Подробиці справи
Уродженця Любашівки Одеської області зупинили працівники поліції, та після перевірки документів з'ясувалося, що він не оновив дані. Його доаставили до місцевого теріторіального центру комплектування. Однак у відділку ТЦК чоловік відмовився від повістки на проходження військово-лікарської комісії. На суді обвинувачений визнав себе винним в ухиленні від мобілізації.
Що вирішив суд
Чоловіка визнали винним за ч.1ст.337КК (ухилення від військового обліку). Суд врахував каяття фігурант має сплатити штраф у розмірі 5 950 гривень (350 неоподаткованих мінімумів).
Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який дезертував. А також про службовця, який вкрав візок в АТБ.
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