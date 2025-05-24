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Выезд за границу — на трассе Одесса-Рени километровые пробки

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Дата публикации 24 мая 2025 17:17
Пробки Одесса-Рени 24 мая: очереди на границе с Молдовой и Румынией
Трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

Вечером 24 мая главная дорога Бессарабии, трасса Одесса-Рени, застыла в пробках. Из-за скопления транспорта на пунктах пропуска в направлении Молдовы и Румынии, водителям приходится стоять в очередях часами. Путешественникам стоит выезжать раньше и готовиться к задержкам на таможне.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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В направлении Молдовы очереди начинаются уже на въезде в село Маяки, а также перед мостом, ведущим к пункту "Паланка — Маяки — Удобное". В пробках стоят не только перед самой таможней, но и на транзитном участке по территории Молдовы. Поездка в Паланку может затянуться на несколько часов.

Виїзд за кордон — на трасі Одеса-Рені кілометрові затори та черги - фото 1
Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Пробки на юге Одесской области

На юге области, вдоль трассы М-15, наблюдаются скопления транспорта в пределах Сараты, Зари, Татарбунаров, Кирничек и Сафьян. Однако эти пробки не критичны и существенно не влияют на скорость движения. Очередей перед паромным пунктом пропуска в Орловке на данный момент нет.

Виїзд за кордон — де ускладнений рух на трасі Одеса-Рені - фото 3
Дорога к КПП "Орловка". Фото: скриншот

На КПП "Рени" очередей на пересечение границы также не зафиксировано. Но на подъезде к городу есть пробка, которая обозначена оранжевым цветом — это означает, что скорость движения там снижена.

Виїзд за кордон — де ускладнений рух на трасі Одеса-Рені - фото 4
Дорога к КПП "Рени — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

Напомним, больше всего загрязненные пляжи российским мазутом сейчас фиксируются возле Крыма, но последствия могут достичь и дальше. Также мы сообщали, что отдых в Одессе у моря все еще рискованный.

Одесса Одесская область пробки Новости Одессы очереди на границе выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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