Мазут у Чорному морі — забруднення біля Криму та Анапи

Чоловік прибирає мазут з берега. Фото ілюстративне: росЗМІ

Чорне море щодня приймає нові дози мазуту, який стікає з боку російських берегів. Найбільше забруднення нині фіксується біля Криму, але наслідки можуть сягнути й далі.

Про це розповів журналіст-еколог та фахівець Національного екологічного центру України Владислав Балінський.

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Допис еколога. Фото: скриншот

Мазут у Чорному морі

За словами еколога, у прибережній зоні Чорного моря ситуація стає дедалі тривожнішою — поверхню води вкривають мазутні плівки. Найбільше постраждав район Криму, куди течією несе забруднення з боку Анапи та Волни.

"Щодня в морське середовище надходить дедалі більше мазуту. Збиток для морських біоцинозів просто немислимий", — каже еколог Владислав Балінський.

Від мазуту страждає все живе в морі

За його словами, йдеться не лише про поверхневі плями. Частина мазуту осідає на дні моря — і незрозуміло, як він поводитиметься далі. Може бути повторне забруднення, або вплив на донні екосистеми.

"Поки що всю мазутну плівку з боку Анапи і Волни збирає на себе Крим. Але ми не знаємо, скільки мазуту вже опинилось на дні", — пояснює Балінський.

Він також публікує фото з позначками основної чорноморської течії та точками, де зафіксовано мазутні згустки. Це допомагає зрозуміти масштаб і напрямок поширення отруйних речовин.

"Я намагався максимально спростити механізм появи та поширення мазутної плівки — зробив схеми прямо на фото", — зазначає еколог.

Схема напрямку мазуту. Фото: Владислав Балінський

Зазначимо, забруднення може зірвати курортний сезон не лише в окупованому Криму, а й на інших чорноморських узбережжях. Природа вже страждає — і поки що ніхто не зупиняє потік отрути.

Нагадаємо, розлив мазуту стався після аварії двох танкерів РФ, "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239", які розкололися під час шторму 15 грудня 2024 року в Керченській протоці. У море потрапили 8,6 тис. тонн мазуту. Через воєнні дії екологи не можуть ліквідувати нафтову пляму у морі, поки вона не дістанеться узбережжя. Пізніше стався новий витік нафтопродуктів із корми танкера, який стоїть на мілині у районі селища Тамань. Плями мазуту дійшли не тільки до одеських берегів, а й до Румунії, Туреччини та Болгарії.