Мазут в Черном море — загрязнение возле Крыма и Анапы

Мужчина убирает мазут с берега. Фото иллюстративное: росСМИ

Черное море ежедневно принимает новые дозы мазута, который стекает со стороны российских берегов. Наибольшее загрязнение сейчас фиксируется возле Крыма, но последствия могут достичь и дальше.

Об этом рассказал журналист-эколог и специалист Национального экологического центра Украины Владислав Балинский.

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Сообщение эколога. Фото: скриншот

Мазут в Черном море

По словам эколога, в прибрежной зоне Черного моря ситуация становится все более тревожной — поверхность воды покрывают мазутные пленки. Больше всего пострадал район Крыма, куда течением несет загрязнение со стороны Анапы и Волны.

"Ежедневно в морскую среду поступает все больше мазута. Ущерб для морских биоцинозов просто немыслим", — говорит эколог Владислав Балинский.

От мазута страдает все живое в море

По его словам, речь идет не только о поверхностных пятнах. Часть мазута оседает на дне моря — и непонятно, как он будет вести себя дальше. Может быть повторное загрязнение, или влияние на донные экосистемы.

"Пока что всю мазутную пленку со стороны Анапы и Волны собирает на себя Крым. Но мы не знаем, сколько мазута уже оказалось на дне", — объясняет Балинский.

Он также публикует фото с отметками основного черноморского течения и точками, где зафиксированы мазутные сгустки. Это помогает понять масштаб и направление распространения ядовитых веществ.

"Я пытался максимально упростить механизм появления и распространения мазутной пленки — сделал схемы прямо на фото", — отмечает эколог.

Схема направления мазута. Фото: Владислав Балинский

Отметим, загрязнение может сорвать курортный сезон не только в оккупированном Крыму, но и на других черноморских побережьях. Природа уже страдает — и пока никто не останавливает поток яда.

Напомним, разлив мазута произошел после аварии двух танкеров РФ, "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые раскололись во время шторма 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. В море попали 8,6 тыс. тонн мазута. Из-за военных действий экологи не могут ликвидировать нефтяное пятно в море, пока оно не доберется до побережья. Позже произошла новая утечка нефтепродуктов с кормы танкера, который стоит на мели в районе поселка Тамань. Пятна мазута дошли не только до одесских берегов, но и до Румынии, Турции и Болгарии.