Затори Одеса–Рені 24 травня: черги на кордоні з Молдовою та Румунією

Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

Увечері 24 травня головна дорога Бессарабії, траса Одеса-Рені, застигла у заторах. Через скупчення транспорту на пунктах пропуску у напрямку Молдови та Румунії, водіям доводиться стояти в чергах годинами. Мандрівникам варто виїжджати раніше та готуватись до затримок на митниці.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У напрямку до Молдови черги починаються вже на в’їзді в село Маяки, а також перед мостом, що веде до пункту "Паланка — Маяки — Удобне". У заторах стоять не лише перед самою митницею, а й на транзитній ділянці територією Молдови. Поїздка до Паланки може затягнутись на декілька годин.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Затори на півдні Одещини

На півдні області, уздовж траси М-15, спостерігаються скупчення транспорту в межах Сарати, Зорі, Татарбунарів, Кирничок і Саф’ян. Однак ці затори не критичні й суттєво не впливають на швидкість руху. Черг перед поромним пунктом пропуску в Орлівці наразі немає.

Дорога до КПП "Орлівка". Фото: скриншот

На КПП "Рені" черг на перетин кордону також не зафіксовано. Але на під’їзді до міста є затор, який позначено помаранчевим кольором — це означає, що швидкість руху там знижена.

Дорога до КПП "Рені — Джюрджюлешть". Фото: скриншот

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