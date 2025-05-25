В Одессе суд освободил солдата от ответственности за самоволку

Судейский молоток на столе. Фото иллюстративное: pixabay.com

Киевский районный суд Одессы освободил военнослужащего, которого подозревали в самовольном оставлении службы, от уголовной ответственности. Прокурор поддержал такое решение, а сам солдат объяснил, что хочет вернуться на фронт.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Речь идет о солдате, который проходил службу в должности наводчика одной из бригад. По словам военного, причиной его отсутствия на службе было не уклонение, а сложные личные обстоятельства. После решения проблем он решил добровольно вернуться в подразделение и выполнять обязанности в рядах ВСУ.

Военный направил в суд письмо с просьбой рассмотреть дело без его участия и полностью поддержал позицию прокурора, который просил закрыть производство на основании ч.5 ст.401 УК Украины, где предусмотрено освобождение от уголовной ответственности за совершение некоторых военных преступлений. Эта норма позволяет избежать ответственности, если военный искренне раскаивается и намерен вернуться на службу.

Что решил суд

Суд, рассмотрев представленные материалы, согласился с доводами сторон. В решении указано, что во время войны приоритетом является сохранение боеспособности армии. Если военнослужащий готов вернуться к службе — это в интересах государства. Поэтому дело было закрыто, а солдат освобожден от ответственности.

Напомним, в Одессе суд рассмотрел дело военного, который похитил тележку из супермаркета. Также мы писали, что военнослужащий убил бойца, вместе с которым служил в одной части.