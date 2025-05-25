В Одесі суд звільнив солдата від відповідальності за самоволку

Суддівський молоток на столі. Фото ілюстративне: pixabay.com

Київський районний суд Одеси звільнив військовослужбовця, якого підозрювали у самовільному залишенні служби, від кримінальної відповідальності. Прокурор підтримав таке рішення, а сам солдат пояснив, що хоче повернутися на фронт.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Військовий пішов у СЗЧ

Йдеться про солдата, який проходив службу на посаді навідника однієї із бригад. За словами військового, причиною його відсутності на службі було не ухилення, а складні особисті обставини. Після розв'язання проблем він вирішив добровільно повернутись до підрозділу та виконувати обов’язки в лавах ЗСУ.

Військовий направив до суду листа з проханням розглянути справу без його участі та повністю підтримав позицію прокурора, який просив закрити провадження на підставі ч.5 ст.401 КК України, де передбачено звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення деяких військових злочинів. Ця норма дозволяє уникнути відповідальності, якщо військовий щиро кається та має намір повернутися на службу.

Що вирішив суд

Суд, розглянувши подані матеріали, погодився з доводами сторін. У рішенні зазначено, що під час війни пріоритетом є збереження боєздатності армії. Якщо військовослужбовець готовий повернутися до служби — це в інтересах держави. Відтак справу було закрито, а солдата звільнено від відповідальності.

Нагадаємо, в Одесі суд розглянув справу військового, який викрав візок з супермаркету. Також ми писали, що військовослужбовець убив бійця, разом із яким служив в одній частині.