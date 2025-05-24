Крадіжка візка з АТБ військовим — який мотив

Суддівський молоток на столі. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі суд розглянув справу військового, який викрав візок з супермаркету. Чоловік пояснив свій вчинок емоціями та образою через ставлення охоронця. Суд визнав його винним, однак не побачив щирого каяття та призначив покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама

Читайте також:

Військовий обікрав супермаркет

Подія трапилась минулого літа в супермаркеті АТБ, який розташовується на вулиці Генерала Петрова. Як з’ясував суд, чоловік був у стані алкогольного сп’яніння, коли зайшов до магазину. Він намагався придбати продукти, але йому не вистачило півтори гривні. За словами обвинуваченого, він звернувся до охоронця з проханням дати час принести гроші, однак той відмовився піти йому назустріч і принизив його словами "ти бомж, іди звідси".

Після цього чоловік вирішив помститися, викравши візок магазину. Того ж дня поліція знайшла його вдома з викраденим майном. Сума збитків становила 4017 гривень.

На суді обвинувачений визнав провину, але, як зазначив суд, не виявив щирого каяття. У своїх поясненнях він говорив про вчинене як про дрібну помилку, а не серйозне правопорушення. Судді зазначили, що він не відчуває ані сорому, ані провини.

Яке покарання за крадіжку візка

Суд визнав чоловіка винним та призначити йому покарання, у вигляді позбавлення волі з випробуванням строком на один рік. Окрім цього з'ясувалося, що на момент розгляду справи він самовільно залишив військову частину та працює у Татарбунарах — при церкві й неофіційно в полі. Нині щодо нього проводиться розслідування за цим фактом.

Нагадаємо, в Івано-Франківську судили військового, який тричі здійснив самовільне залишення частини. Також ми писали, що у Харкові військовий влаштував стрілянину з пневматичного пістолета по підлітках.