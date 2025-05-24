Кража тележки из АТБ военным - какой мотив

Судейский молоток на столе. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе суд рассмотрел дело военного, который похитил тележку из супермаркета. Мужчина объяснил свой поступок эмоциями и обидой из-за отношения охранника. Суд признал его виновным, однако не увидел искреннего раскаяния и назначил наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Военный обокрал супермаркет

Происшествие случилось прошлым летом в супермаркете АТБ, который располагается на улице Генерала Петрова. Как выяснил суд, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, когда зашел в магазин. Он пытался приобрести продукты, но ему не хватило полторы гривны. По словам обвиняемого, он обратился к охраннику с просьбой дать время принести деньги, однако тот отказался пойти ему навстречу и унизил его словами "ты бомж, иди отсюда".

После этого мужчина решил отомстить, похитив тележку магазина. В тот же день полиция нашла его дома с похищенным имуществом. Сумма ущерба составила 4017 гривен.

На суде обвиняемый признал вину, но, как отметил суд, не проявил искреннего раскаяния. В своих объяснениях он говорил о совершенном как о мелкой ошибке, а не серьезном правонарушении. Судьи отметили, что он не чувствует ни стыда, ни вины.

Какое наказание за кражу тележки

Суд признал мужчину виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы с испытанием сроком на один год. Кроме этого выяснилось, что на момент рассмотрения дела он самовольно оставил воинскую часть и работает в Татарбунарах — при церкви и неофициально в поле. Сейчас в отношении его проводится расследование по данному факту.

Напомним, в Ивано-Франковске судили военного, который трижды совершил самовольное оставление части. Также мы писали, что в Харькове военный устроил стрельбу из пневматического пистолета по подросткам.