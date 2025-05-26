Жителя Одесской области судили за уклонение от мобилизации - какой штраф

ТЦК на улице. Фото иллюстративное: Антикор

Жителя Одесской области остановили на одной из улиц Любашевки работники полиции и доставили в ТЦК. Однако в центре комплектования он наотрез отказался проходить медицинскую комиссию, за что и получил штраф.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

Уроженца Любашевки Одесской области остановили сотрудники полиции, и после проверки документов выяснилось, что он не обновил данные. Его доставили в местный территориальный центр комплектования. Однако в отделении ТЦК мужчина отказался от повестки на прохождение военно-врачебной комиссии. На суде обвиняемый признал себя виновным в уклонении от мобилизации.

Что решил суд

Мужчину признали виновным по ч.1ст.337КК (уклонение от воинского учета). Суд учел раскаяние фигурант должен уплатить штраф в размере 5 950 гривен (350 необлагаемых минимумов).

Напомним, недавно мы писали о военном, который дезертировал. А также о служащем, который украл тележку в АТБ.