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Отказался от прохождения ВЛК — как наказали жителя Одесчины

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Дата публикации 26 мая 2025 21:51
Жителя Одесской области судили за уклонение от мобилизации - какой штраф
ТЦК на улице. Фото иллюстративное: Антикор

Жителя Одесской области остановили на одной из улиц Любашевки работники полиции и доставили в ТЦК. Однако в центре комплектования он наотрез отказался проходить медицинскую комиссию, за что и получил штраф.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Уроженца Любашевки Одесской области остановили сотрудники полиции, и после проверки документов выяснилось, что он не обновил данные. Его доставили в местный территориальный центр комплектования. Однако в отделении ТЦК мужчина отказался от повестки на прохождение военно-врачебной комиссии. На суде обвиняемый признал себя виновным в уклонении от мобилизации.

Что решил суд

Мужчину признали виновным по ч.1ст.337КК (уклонение от воинского учета). Суд учел раскаяние фигурант должен уплатить штраф в размере 5 950 гривен (350 необлагаемых минимумов).

Напомним, недавно мы писали о военном, который дезертировал. А также о служащем, который украл тележку в АТБ.

Одесса Одесская область Новости Одессы мобилизация судебные решения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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