Житель Малиновки Одесской области проигнорировал 6 повесток от ТЦК - как наказали

ТЦК на улице. Фото иллюстративное: скриншот

Житель села Малиновка проигнорировал шесть повесток от ТЦК и обманывал работников терцентров чтобы не проходить ВВК. Однако за это его привлекли к уголовной ответственности, дело рассматривали в Ивановском райсуде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Уроженец села Малиновка Одесской области получил 6 повесток от терцентров комплектования, в которых расписывался, однако ни разу по ним не являлся. После очередного привода в ТЦК, мужчине даже удалось отказаться от прохождения медицинского обследования по надуманным причинам. В конце концов ВВК пройти все же пришлось и фигуранта признали годным. Однако призывник упорно продолжал игнорировать мобилизацию в ряды ВСУ. В результате на него открыли уголовное дело.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ст. 336 Уголовного Кодекса Украины (уклонение от призыва). Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который присвоил удостоверение военного. А также о служащем, который украл тележку в АТБ.