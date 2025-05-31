Військовий ЗСУ з Одеси підробив водійські права та отримав штраф

Військовий за кермом. Фото ілюстративне: vycherpno

Військовий з Одеси підробив посвідчення водія та їздив із ним автодорогами. Однак правоохоронці піймали його на гарячому, чоловік потрапив на лаву підсудних.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Лейтенант ЗСУ з Одеси знайшов в Інтернеті бланки водійських посвідчень та завантажив права категорії "В". Після цього вигадав неіснуючий серійний номер, дату видачі та додав власне фото в електронному вигляді. За допомогою особистого кольорового принтеру чоловік роздрукував документ та почав ним користатися. Однак його зупинили поліцейські на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, викрили його на підробленні та відкрили кримінальне провадження.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ч. 1 ст. 358, та ч. 4 ст. 358 КК України (підробка документів та їх використання). За скоєне він має сплатити 2 штрафи на загальну суму 12 750 гривень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про уродженця РФ, який ухилявся від мобілізації до ЗСУ. А також про військового, який привіз з фронту гранати.