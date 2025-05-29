Военный ВСУ из Одесской области привез с фронта патроны и гранаты на подарки

Военный с гранатой с гранатой. Фото иллюстративное: Милитарный

Военный из Одесской области привез с собой из мест боевых действий патроны и гранаты, однако его на этом поймали правоохранители. На суде служащий утверждал, что оружие привез домой случайно, что смягчило его приговор.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

Военный из села Ясеново Любашовского района привез с собой из Херсонщины две гранаты иностранного производства, одну РГН с ударно-дистанционным запалом и более 30 патронов для огнестрельного оружия. По возвращении домой служащий подарил взрывное устройство своему знакомому, который по словам фигунанта, хотел изготовить себе из него сувенир. Правоохранители провели у него обыск и изъяли незаконное оружие. На суде подозреваемый заявил, что привез ее из прифронтовой зоны случайно, вместе с личными вещами.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч.1 ст. 263 УК Украины, за что он мог получить 4 года лишения свободы. Однако его освободили от такого наказания с испытательным сроком 2 года, при условии выполнения пробационных требований.

Напомним, недавно мы писали о жителе Малиновки, который проигнорировал 6 повесток. А также о служащем, который украл тележку в АТБ.