Військовий ЗСУ з Одещини привіз з фронту набої та гранати на подарунки

Військовий з гранатою. Фото ілюстративне: Мілітарний

Військовий з Одещини привіз з собою з місць бойових дій набої та гранати, однак його на цьому спіймали правоохоронці. На суді службовець стверджував, що зброю привіз додому випадково, що пом’якшило його вирок.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий з села Ясенового Любашівського району привіз з собою з Херсонщини дві гранати іноземного виробництва та одну РГН з ударно-дистанційним запалом та понад 30 патронів для вогнепальної зброї. Після повернення додому службовець подарував вибуховий пристрій своєму знайомому, який за словами фігунанта, хотів виготовити собі з нього сувенір. Правоохоронці провели в нього обшук та вилучили незаконну зброю. На суді підозрюваний заявив, що привіз її з прифронтової зони випадково, разом з особистими речами.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ч.1 ст. 263 КК України, за що він міг отримати 4 роки позбавлення волі. Однак його звільники від такого покарання із іспитовим строком 2 роки, за умови виконань пробаційних вимог.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканця Малинівки, який проігнорував 6 повісток. А також про службовця, який вкрав візок в АТБ.