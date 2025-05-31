Тарифи на комунальні послуги, проїзд у транспорті та мобільний зв'язок у червні 2025 року для одеситів

Платіжка з калькулятором. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вартість комунальних послуг у червні 2025 року порівняно з попереднім місяцем для одеситів змінювати не планують. Однак деякі оператори мобільного зв'язку все ж таки відчутно піднімуть тарифи для абонентів.

Журналісти Новини.LIVE дізнавалися, скільки одесити платитимуть за комуналку з 1 червня.

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Тариф на електроенергію у червні

За електроенергію у червні 2025-го одесити без змін сплачуватимуть 4,32 грн за кіловат-годину. Зауважимо, що для користувачів двозонних лічильників вартість світла у нічний час доби буде нижчою. Таким чином, із 23:00 до 07:00 ціна становитиме 2,16 грн за кВт-годину. Тариф на світло для бізнесу буде коштувати 686,23 грн за кіловат-годину, а для підприємств "зеленої металургії — 359,55 грн за кіловат-годину.

Вартість води

Вартість води для населення у червні в Одесі також не зміниться та залишиться на тому ж рівні:

на централізоване водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

Ціна на водопостачання і водовідведення для бізнесу у червні залишиться на тому ж рівні, що й у травні.

На централізоване водопостачання:

споживачам, які є суб`єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 10,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);

іншим споживачам, окрім населення — 25,80 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

На централізоване водовідведення:

споживачам, які є суб’єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 7,74 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);

іншим споживачам, окрім населення — 20,40 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

Утримання будинків та прибудинкових територій

У житлових комунальних сервісах, які обслуговують більшість одеських багатоквартирних будинків, у тому числі ОСББ, тариф становить від 3 до 5 гривень за квадратний метр площі квартири. Проте у приватних керуючих компаній розцінки трохи вище і стартують одразу від 5 гривень за квадратний метр:

Bona Vita — 5,67 грн. за кв.м

Комфорт Сервіс — 6,15 грн за кв.м

Суворовський — 5 грн за кв.м

Ренесанс — 5.50 грн за кв.м

Євроформат — 6.20 грн за кв.м

Сервіс Плюс — 6.50 грн за кв.м

Наш Дім — 5.70 грн за кв.м

Скільки коштує вивіз сміття в Одесі

У червні 2025 року в Одесі тарифи на вивіз сміття залишаться без змін. Проте сума у платіжках залежатиме від району проживання та компанії, яка обслуговує територію.

За встановлення тарифів відповідають органи місцевого самоврядування. У різних районах Одеси послуги надають різні компанії:

Приморський район — компанія "ТВ-Серрус";

Київський район — компанія "Кліар-Сіті";

Суворовський район — компанія "Еко-Ренесанс";

Хаджибейський район — комунальне підприємство "Одескомунтранс".

Кожна компанія має свої тарифи для мешканців багатоквартирних будинків та приватного сектору:

"Еко-Ренесанс": 35,49 грн для багатоповерхівок і 61,26 грн для приватного сектору;

"Кліар-Сіті": 33,99 грн та 58,68 грн відповідно;

"ТВ-Серрус": 34,80 грн та 60,07 грн;

"Одескомунтранс": 34,13 грн та 58,89 грн.

Ціни на газ

Ціна на газ для населення в Одесі залишається незмінною — 7,96 грн за кубометр. Це стало можливим завдяки чинному мораторію, який заморожує тарифи для населення. Також не зміниться і плата за доставку газу — компанія "Одесагаз" продовжує стягувати 1,308 грн за кожен кубометр.

Що ж до бізнесу, то для нього ситуація інша. Транспортування природного газу коштує 501,97 грн за 1000 кубометрів — це на 305% більше, ніж торік. У Нацкомісії з регулювання енергетики пояснюють: раніше більшість доходів Оператора ГТС надходила від транзиту російського газу, але зараз ця стаття прибутку майже повністю зникла.

Ціни на мобільний зв'язок

У грудні 2024 року "Київстар" підняв тарифи на 25%. Тариф "LOVE UA Магніт" тепер коштує 175 грн на місяць. У ньому 20 ГБ інтернету, 1200 хвилин на інші мережі та безліміт на "Київстар". Під'єднатися до нього вже не можна — він лише для старих абонентів. Людям від 60 років доступний варіант "LOVE UA Комфорт" за 140 грн на місяць: він включає 6 ГБ та 60 хвилин на всі мережі.

Vodafone переглянув свої тарифи з 30 січня. Найпопулярніші пакети подорожчали на 40–70 грн. Наприклад, "Joice Start" зріс з 200 до 270 грн. А "Turbo" став дорожчим на 70 грн, зате додали ще 10 ГБ. Для нових користувачів діють акційні умови — "RED Start" коштує 200 грн на місяць протягом перших пів року, далі — 240 грн.

Lifecell підвищив ціни з 5 лютого на 25–35%. Щоб трохи заощадити, абоненти можуть скористатися функцією "Тарифна підписка" — це дає знижку 10–15% при оплаті одразу за 6 або 12 місяців. А новим користувачам lifecell пропонує акцію "сТОП-ціна", яка фіксує ціну тарифу до кінця 2025 року, якщо абонент переходить до оператора зі своїм номером.

Укртелеком теж оновив свої пропозиції з 1 січня 2025. Тариф "Простий" зріс зі 195 до 255 грн, "Домашній Безлімітний" — з 255 до 329 грн. Він включає необмежені місцеві та міжміські дзвінки та 1200 хвилин на мобільні. Є й інші варіанти: "Простий Мінімальний" — 249 грн, "Домашній Базовий" — 325 грн, "Smart Basic" — 139 грн з міським номером на смартфоні.

Вартість проїзду в громадському транспорті в Одесі

Громадський транспорт

Трамвай і тролейбус — 15 грн.

Маршрутки — 20 грн у місті, 40 грн до 6-го км Овідіопольської дороги.

Поїздка з Одеси до Південного коштуватиме 70 грн. Це стосується маршрутів №67 і №68.

Проїзні квитки

Учні: 120 грн (один вид транспорту), 160 грн (обидва).

Студенти: 240 грн (один), 340 грн (обидва).

Населення: 420 грн (один), 567 грн (обидва).

Службові поїздки: 630 грн (один), 756 грн (обидва).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яка комунальна послуга може подорожчати протягом 2025-го року. А також про підвищення вартості проїзду у Львові.