Тарифы на коммунальные услуги, проезд в транспорте и мобильную связь в июне 2025 года для одесситов

Платежка с калькулятором. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Стоимость коммунальных услуг в июне 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем для одесситов менять не планируют. Однако некоторые операторы мобильной связи все же ощутимо поднимут тарифы для абонентов.

Журналисты Новини.LIVE узнавали, сколько одесситы будут платить за коммуналку с 1 июня.

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Тариф на электроэнергию в июне

За электроэнергию в июне 2025-го одесситы без изменений будут платить 4,32 грн за киловатт-час. Заметим, что для пользователей двухзонных счетчиков стоимость света в ночное время суток будет ниже. Таким образом, с 23:00 до 07:00 цена составит 2,16 грн за кВт-час. Тариф на свет для бизнеса будет стоить 686,23 грн за киловатт-час, а для предприятий "зеленой металлургии — 359,55 грн за киловатт-час.

Стоимость воды

Стоимость воды для населения в июне в Одессе также не изменится и останется на том же уровне:

на централизованное водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);

на централизованный водоотвод — 14,37 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

Цена на водоснабжение и водоотведение для бизнеса в июне останется на том же уровне, что и в мае.

На централизованное водоснабжение:

потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 10,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);

другим потребителям, кроме населения — 25,80 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

На централизованное водоотведение:

потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 7,74 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);

другим потребителям, кроме населения — 20,40 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

Содержание домов и придомовых территорий

В жилищных коммунальных сервисах, которые обслуживают большинство одесских многоквартирных домов, в том числе ОСМД, тариф составляет от 3 до 5 гривен за квадратный метр площади квартиры. Однако у частных управляющих компаний расценки немного выше и стартуют сразу от 5 гривен за квадратный метр:

Bona Vita — 5,67 грн. за кв.м

Комфорт Сервис — 6,15 грн за кв.м

Суворовский — 5 грн за кв.м

Ренессанс — 5.50 грн за кв.м

Евроформат — 6.20 грн за кв.м

Сервис Плюс — 6.50 грн за кв.м

Наш Дом — 5.70 грн за кв.м

Сколько стоит вывоз мусора в Одессе

В июне 2025 года в Одессе тарифы на вывоз мусора останутся без изменений. Однако сумма в платежках будет зависеть от района проживания и компании, которая обслуживает территорию.

За установление тарифов отвечают органы местного самоуправления. В разных районах Одессы услуги предоставляют разные компании:

Приморский район — компания "ТВ-Серрус";

Киевский район — компания "Клиар-Сити";

Суворовский район — компания "Эко-Ренессанс";

Хаджибейский район — коммунальное предприятие "Одескомунтранс".

Каждая компания имеет свои тарифы для жителей многоквартирных домов и частного сектора:

"Эко-Ренессанс": 35,49 грн для многоэтажек и 61,26 грн для частного сектора;

"Клиар-Сити": 33,99 грн и 58,68 грн соответственно;

"ТВ-Серрус": 34,80 грн и 60,07 грн;

"Одескомунтранс": 34,13 грн и 58,89 грн.

Цены на газ

Цена на газ для населения в Одессе остается неизменной — 7,96 грн за кубометр. Это стало возможным благодаря действующему мораторию, который замораживает тарифы для населения. Также не изменится и плата за доставку газа — компания "Одессагаз" продолжает взимать 1,308 грн за каждый кубометр.

Что же касается бизнеса, то для него ситуация другая. Транспортировка природного газа стоит 501,97 грн за 1000 кубометров — это на 305% больше, чем в прошлом году. В Нацкомиссии по регулированию энергетики объясняют: раньше большинство доходов оператора ГТС поступало от транзита российского газа, но сейчас эта статья почти полностью исчезла.

Цены на мобильную связь

В декабре 2024 года "Киевстар" поднял тарифы на 25%. Тариф "LOVE UA Магнит" теперь стоит 175 грн в месяц. В нем 20 ГБ интернета, 1200 минут на другие сети и безлимит на "Киевстар". Подключиться к нему уже нельзя — он только для старых абонентов. Людям от 60 лет доступен вариант "LOVE UA Комфорт" за 140 грн в месяц: он включает 6 ГБ и 60 минут на все сети.

Vodafone пересмотрел свои тарифы с 30 января. Самые популярные пакеты подорожали на 40-70 грн. Например, "Joice Start" вырос с 200 до 270 грн. А "Turbo" стал дороже на 70 грн, зато добавили еще 10 ГБ. Для новых пользователей действуют акционные условия — "RED Start" стоит 200 грн в месяц в течение первых полгода, далее — 240 грн.

Lifecell повысил цены с 5 февраля на 25-35%. Чтобы немного сэкономить, абоненты могут воспользоваться функцией "Тарифная подписка" — это дает скидку 10-15% при оплате сразу за 6 или 12 месяцев. А новым пользователям lifecell предлагает акцию "сТОП-цена", которая фиксирует цену тарифа до конца 2025 года, если абонент переходит к оператору со своим номером.

Укртелеком тоже обновил свои предложения с 1 января 2025 года. Тариф "Простой" вырос со 195 до 255 грн, "Домашний Безлимитный" — с 255 до 329 грн. Он включает неограниченные местные и междугородние звонки и 1200 минут на мобильные. Есть и другие варианты: "Простой Минимальный" — 249 грн, "Домашний Базовый" — 325 грн, "Smart Basic" — 139 грн с городским номером на смартфоне.

Стоимость проезда в общественном транспорте в Одессе

Общественный транспорт

Трамвай и троллейбус — 15 грн.

Маршрутки — 20 грн по городу, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги.

Поездка из Одессы в Южный будет стоить 70 грн. Это касается маршрутов №67 и №68.

Проездные билеты

Учащиеся: 120 грн (один вид транспорта), 160 грн (оба).

Студенты: 240 грн (один), 340 грн (оба).

Население: 420 грн (один), 567 грн (оба).

Служебные поездки: 630 грн (один), 756 грн (оба).

Напомним, недавно мы писали о том, какая коммунальная услуга может подорожать в течение 2025-го года. А также о повышении стоимости проезда во Львове.