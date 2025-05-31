США мають відповідати на удари РФ по енергетиці України

Ліквідація наслідків атаки. Фото ілюстративне: Віталій Коваль у соцмережі

Регулярними атаками РФ намагається знищити енергетичну незалежність України, аби послабити нашу економіку. Тому США мають гідно відповідати на такі удари росіян.

Про це заявив контрадмірал США Майкл Гʼюїт в рамках Чорноморського безпекового форуму в Одесі.

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За словами контрадмірала Майкла Гʼюїта, Сполученим Штатам варто розглядати удари росіян по енергооб’єктах через призму економічних збитків, яких окупанти завдають Україні. На його думку, такими діями РФ намагається знищити енергетичну незалежність нашої держави задля посилення тиску. І цій стратегії ворога необхідно протидіяти.

"Путін атакує енергетичну інфраструктуру в Україні. І ми маємо бути готовими відповідати на це. Ми маємо думати про це. У тому числі, з точки зору економіки", — каже контрадмірал Майкл Гʼюїт.

Майкл Гʼюїт також додав, що США мають допомогти нашій державі здобути сталий мир та гарантії безпеки. Крім того, Штати повинні зосередитись на роботі з економічним потенціалом українсько-американських відносин.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що перемога на півдні допоможе Україні повернути окуповані території. А також про те, завдяки чому Росія більше не має переваг у повітрі.