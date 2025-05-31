США должны отвечать на удары РФ по энергетике Украины

Ликвидация последствий атаки. Фото иллюстративное: Виталий Коваль в соцсети

Регулярными атаками РФ пытается уничтожить энергетическую независимость Украины, чтобы ослабить нашу экономику. Поэтому США должны достойно отвечать на такие удары россиян.

Об этом заявил контр-адмирал США Майкл Хьюит в рамках Черноморского форума по безопасности в Одессе.

Реклама

Читайте также:

Обстрелы энергетической инфраструктуры

По словам контр-адмирала Майкла Хьюита, Соединенным Штатам стоит рассматривать удары россиян по энергообъектам через призму экономического ущерба, который оккупанты наносят Украине. По его мнению, такими действиями РФ пытается уничтожить энергетическую независимость нашего государства для усиления давления. И этой стратегии врага необходимо противодействовать.

"Путин атакует энергетическую инфраструктуру в Украине. И мы должны быть готовы отвечать на это. Мы должны думать об этом. В том числе, с точки зрения экономики",— говорит контр-адмирал Майкл Хьюит.

Майкл Хьюит также добавил, что США должны помочь нашему государству получить устойчивый мир и гарантии безопасности. Кроме того, Штатам необходимо сосредоточиться на работе с экономическим потенциалом украинско-американских отношений.

Напомним, недавно мы писали о том, что победа на юге поможет Украине вернуть оккупированные территории. А также о том, благодаря чему Россия больше не имеет преимуществ в воздухе.