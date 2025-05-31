Военный ВСУ из Одессы подделал водительские права и получил штраф

Военный за рулем. Фото иллюстративное: vycherpno

Военный из Одессы подделал водительское удостоверение и ездил с ним по автодорогам. Однако правоохранители поймали его с поличным, мужчина попал на скамью подсудимых.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Лейтенант ВСУ из Одессы нашел в Интернете бланки водительских удостоверений и загрузил права категории "В". После этого придумал несуществующий серийный номер, дату выдачи и добавил собственное фото в электронном виде. С помощью личного цветного принтера мужчина распечатал документ и начал им пользоваться. Однако его остановили полицейские на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, разоблачили его на подделке и открыли уголовное производство.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч. 1 ст. 358, и ч. 4 ст. 358 УК Украины (подделка документов и их использование). За содеянное он должен заплатить 2 штрафа на общую сумму 12 750 гривен.

Напомним, недавно мы писали об уроженце РФ, который уклонялся от мобилизации в ВСУ. А также о военном, который привез с фронта гранаты.