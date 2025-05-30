Уроженец России с украинским гражданством проигнорировал повестку от ТЦК

ТЦК на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Уроженец РФ, проживавший в Одесской области, несколько раз проигнорировал повестку от работников ТЦК. На мужчину открыли уголовное дело, ему пришлось защищаться в суде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Уроженец села Шмаковка Кировского района Приморского края, имевший украинское гражданство, несколько раз проигнорировал повестку от работников терцентров комплектования. Кроме того, мужчина не прошел военно-врачебную комиссию без уважительных причин. За уклонение от мобилизации в ВСУ на него открыли дело, которое рассматривали в Савранском районном суде.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по части 1 статьи 337 УК Украины (уклонение от воинского учета). По решению суда, он должен заплатить 5950 гривен штрафа (350 необлагаемых минимумов).

Напомним, недавно мы писали о военном, который привез с фронта гранаты. А также о жителе Малиновки, который проигнорировал 6 повесток.