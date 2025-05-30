Уроженец России с украинским гражданством проигнорировал повестку от ТЦК

Уроженец РФ на Одесчине уклонялся от мобилизации в ВСУ
Уроженец РФ, проживавший в Одесской области, несколько раз проигнорировал повестку от работников ТЦК. На мужчину открыли уголовное дело, ему пришлось защищаться в суде.
Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.
Подробности дела
Уроженец села Шмаковка Кировского района Приморского края, имевший украинское гражданство, несколько раз проигнорировал повестку от работников терцентров комплектования. Кроме того, мужчина не прошел военно-врачебную комиссию без уважительных причин. За уклонение от мобилизации в ВСУ на него открыли дело, которое рассматривали в Савранском районном суде.
Что решил суд
Фигуранта признали виновным по части 1 статьи 337 УК Украины (уклонение от воинского учета). По решению суда, он должен заплатить 5950 гривен штрафа (350 необлагаемых минимумов).
Напомним, недавно мы писали о военном, который привез с фронта гранаты. А также о жителе Малиновки, который проигнорировал 6 повесток.
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