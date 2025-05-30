Уродженець Росії з українським громадянством проігнорував повістку від ТЦК

ТЦК на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Уродженець РФ, що проживав на Одещині, декілька разів проігнорував повістку від працівників ТЦК. На чоловіка відкрили кримінальну справу, йому довелося захищатися у суді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Уродженець села Шмаківка Кіровського району Приморського краю, що мав українське громадянство, декілька раз проігнорував повістку від працівників терцентрів комплектування. Крім того, чоловік не пройшов військово-лікарську комісію без поважних причин. За ухилення від мобілізації до ЗСУ на нього відкрили справу, яку розглядали в Савранському районному суді.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за частиною 1 статті 337 КК України (ухилення від військового обліку). За рішенням суду, він має сплатити 5950 гривень штрафу (350 неоподаткованих мінімумів).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який привіз з фронту гранати. А також про про мешканця Малинівки, який проігнорував 6 повісток.