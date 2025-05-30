Уродженець Росії з українським громадянством проігнорував повістку від ТЦК

Уродженець РФ на Одещині ухилявся від мобілізації до ЗСУ
Уродженець РФ, що проживав на Одещині, декілька разів проігнорував повістку від працівників ТЦК. На чоловіка відкрили кримінальну справу, йому довелося захищатися у суді.
Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.
Подробиці справи
Уродженець села Шмаківка Кіровського району Приморського краю, що мав українське громадянство, декілька раз проігнорував повістку від працівників терцентрів комплектування. Крім того, чоловік не пройшов військово-лікарську комісію без поважних причин. За ухилення від мобілізації до ЗСУ на нього відкрили справу, яку розглядали в Савранському районному суді.
Що вирішив суд
Фігуранта визнали винним за частиною 1 статті 337 КК України (ухилення від військового обліку). За рішенням суду, він має сплатити 5950 гривень штрафу (350 неоподаткованих мінімумів).
Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який привіз з фронту гранати. А також про про мешканця Малинівки, який проігнорував 6 повісток.
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