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Уродженець РФ на Одещині ухилявся від мобілізації до ЗСУ

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Дата публікації: 30 травня 2025 21:51
Уродженець Росії з українським громадянством проігнорував повістку від ТЦК
ТЦК на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Уродженець РФ, що проживав на Одещині, декілька разів проігнорував повістку від працівників ТЦК. На чоловіка відкрили кримінальну справу, йому довелося захищатися у суді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Уродженець села Шмаківка Кіровського району Приморського краю, що мав українське громадянство,  декілька раз проігнорував повістку від працівників терцентрів комплектування. Крім того, чоловік не пройшов військово-лікарську комісію без поважних причин. За ухилення від мобілізації до ЗСУ на нього відкрили справу, яку розглядали в Савранському районному суді.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за частиною 1 статті 337 КК України (ухилення від військового обліку). За рішенням суду, він має сплатити 5950 гривень штрафу (350 неоподаткованих мінімумів).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який привіз з фронту гранати. А також про про мешканця Малинівки, який проігнорував 6 повісток.

Одеса ЗСУ Новини Одеси мобілізація ТЦК та СП
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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