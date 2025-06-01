Ранее судимый военный ВСУ из Одесской области украл ноутбук и получил условный срок

Военный с ноутбуком. Фото иллюстративное: Укринформ

Военный из Одесской области украл ноутбук в одном из магазинов Раздельной, однако был пойман с поличным матерью владельца заведения. Из-за этого ранее уже судимый служащий снова стал фигурантом уголовного дела.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Снайпер аэромобильного взвода из Раздельной, ранее судимый за разбой и отсидевший за это 8 лет в тюрьме, приехал в магазин "У Федоровны" за продуктами. В помещении торгового заведения он увидел ноутбук COMPAQ Presario CQ61 и зарядное устройство, общей стоимостью 4370 гривен, лежавший без присмотра на подоконнике. Мужчина попытался незаметно его украсть, однако его поймала с поличным мать владельца гастронома и вызвала полицию.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч.2 ст.15, ч.4 ст.185 УК Украины (кража). Учитывая имеющуюся судимость, он мог получить 5 лет лишения свободы, однако его освободили от такого наказания с испытательным сроком на 3 года.

Напомним, недавно мы писали о военном, который подделал водительские права. А также о о жителе Малиновки, который проигнорировал шесть повесток.