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Главная Одесса В Одессе стреляли в собаку посреди дня — полиция открыла дело

В Одессе стреляли в собаку посреди дня — полиция открыла дело

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 13:13
В Одессе стреляли в собаку из огнестрельного оружия - дело открыто
Полицейская с протоколом. Фото иллюстративное: ГУНП

В Одессе неизвестный стрелял в собаку из огнестрельного оружия. Правоохранители вместе с зоозащитниками доставили раненое животное в больницу, а стрелка сейчас разыскивают. Ему грозит ограничение или лишение свободы.

Об этом сообщает Общественная Организация "Animal SOS Odessa" и Патрульная полиция Одесской области.

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Подстреленная собака

Полицейские получили сообщение: на улице Львовской лежит собака в крови. Прибыв на место, правоохранители увидели, что у животного серьезные ранения, вероятно, огнестрельные. Вместе с заявительницей, волонтерами и с помощью директора Одесского зоопарка четвероногого удалось осторожно транспортировать в ветеринарную клинику.

Сейчас пес под наблюдением врачей, его состояние стабильное, но достаточно тяжелое. Медики делают все, что возможно. Как выяснилось, имя собаки — Паштет. Местные жители знают это животное и утверждают в соцсетях, что она очень добрая и никогда ни на кого не бросалась.

Возможно, это изображение текст
Человек написали в соцсети. Фото: скриншот поста "Animal SOS Odessa"

Какое наказание грозит

Следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 299 УК Украины (Жестокое обращение с животными). Стрелявшему грозит от одного до трех лет ограничения или лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о жителе Одесской области, который насиловал собаку и заставлял ребенка на это смотреть. А также об одесситах, которые привязали местного пса к дереву и сильно избили его.

Одесса стрельба животные Новости Одессы собака
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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