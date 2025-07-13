Птенцы редкой утки появились на Тузловских лиманах

Утка плавает в воде. Фото иллюстративное: animalia

В национальном парке "Тузловские лиманы" заметили птенцов утки серой — нерозня. Это птицы, которые находятся под охраной и занесены в Красную книгу Украины. Увидеть их редкая удача, потому что они умело прячутся.

Об этом в своем Facebook рассказал эколог Иван Русев.

Реклама

Читайте также:

Серые утята в нацпарке

По его словам на одном из лиманов, заметили семь пар уток серых — нерознов (лат. Anas strepera), которые уже вывели птенцов. Эти птицы занесены в Красную книгу Украины и являются редкими для нашей фауны.

"Сейчас 7 пар с птенцами этого вида. Очень осторожная птица и сделать фотографию не так просто. Мама птенцов сразу спряталась, а малыши быстро убежали и спрятались в камышах", — написал эколог.

Что известно об утках

Нерозень — это водоплавающая утка с невзрачной, но благородной окраской. Самцы имеют серое тело с мелким узором, черную гузку и белое пятно на крыле, которое заметно в полете. Самки похожи на обычную крыжню, но светлее, с менее выраженным рисунком. Птенцы пушистые, коричнево-желтого цвета.

Эти утки чрезвычайно пугливы. Когда появляется опасность, быстро прячутся в траве или камышах.

Напомним, в Черном море снова появились скаты-хвостоколы — рыба с ядовитым шипом на хвосте. Также мы писали, что в Одесской области водитель легковушки наехал на собаку на дороге и скрылся.