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Головна Одеса На Одещині з'явилися "морські коти" — яка небезпека

На Одещині з'явилися "морські коти" — яка небезпека

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 12:00
Скати-хвостоколи в Чорному морі на Одещині — що треба знати
Скат-хвостокол у Чорному морі. Фото ілюстративне: pixabay

У Чорному морі знову з’явились скати-хвостоколи — риба з отруйним шипом на хвості. Екологи закликають відпочивальників бути уважними: скат не нападає першим, але може завдати болючого удару, якщо відчує загрозу.

Про це повідомили на сторінці Національного природного парку "Тузлівські лимани" у Facebook.

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Скати-хвостоколки у Чорному морі

Екологи кажуть про активність морських котів — саме так називають скатів-хвостоколів (Dasyatis pastinaca), які мешкають у Чорному морі. Ці риби ховаються в піску біля берега і можуть бути небезпечними для людей.

Свою назву "морський кіт" вони отримали за манеру полювання: тихо лежать на дні, затаївшись, а потім стрімко кидаються на здобич. Інша назва — хвостокол — походить від будови хвоста: він закінчується гострим зазубреним шипом, яким скат захищається. Якщо випадково наступити на нього, тварина може вжалити, і це буде дуже боляче. Відомі випадки, коли такі поранення потребували медичної допомоги.

Який вигляд мають скати

Скати зазвичай миролюбні й не наближаються до місць скупчення людей. Але саме зараз вони активно виходять на мілководдя — полюють на крабів, креветок і дрібну рибу. Вони добре маскуються у піску, мають тіло у формі ромба, довгий хвіст і очі, схожі на квасолини. Середня довжина ската — від 80 см до 2,5 метрів, вага — до 22 кг.

Екологи закликають бути обережними під час купання, особливо вранці або після шторму, коли скати можуть ховатися біля берега. Якщо бачите незвичну "пляму" на дні — краще оминути. Не варто чіпати їх руками чи намагатися зловити.

Нагадаємо, на Одещині майже повністю висох Магалевський лиман. Також ми писали, що Куяльницький лиман перетворився на рожево-малинове диво.

Одеса Чорне море природа Одеська область Новини Одеси риба
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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