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Головна Одеса На Одещині лиман перетворюється на червоне солоне озеро — чому

На Одещині лиман перетворюється на червоне солоне озеро — чому

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Дата публікації: 21 червня 2025 10:37
"Червоний" лиман в Одеській області — водойма міліє
Лиман перетворюється на червоне солене озеро. Фото: Іван Русєв/Facebook
Ключові моменти Зміління лиману Чому лиман забарвлюється в червоний колір

На Одещині майже повністю висох Магалевський лиман. Через спеку та високу солоність він поступово набуває яскраво-червоного кольору. Це природне явище свідчить про активне "цвітіння" унікальних мікроводоростей, які виробляють цінний для людини каротин.

Про це у своєму Facebook розповів еколог, доктор біологічних наук Іван Русєв.

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Допис Івана Русєва. Фото: скриншот

Зміління лиману

За його словами, Магалевський лиман, один із тринадцяти в системі Тузлівських лиманів на півдні Одещини, нині перетворюється на солоне червоне озеро. Після того, як закрилась протока через піщаний пересип, вода у лимані почала інтенсивно випаровуватись.

"Лиман майже висох. Вода залишилася лише в окремих заглибленнях. Почався процес формування солі", — пояснює еколог.

На Одещині лиман перетворюється на червоне солоне озеро — чому - фото 2
Зміління лиману на Одещині. Фото: Національний парк "Тузлівські лимани/Facebook

Чому лиман забарвлюється в червоний колір

Він каже, що червоний колір води — це результат масового розвитку мікроводорості Дуналієлла Саліна, яка активно розмножується саме в умовах високої температури та солоності. Вона виробляє бета-каротин, той самий пігмент, який міститься в моркві й необхідний людині для зору, імунітету та здоров’я шкіри.

"Це виглядає фантастично — червона вода, біла сіль і небо. Такі краєвиди нагадують пейзажі з іншої планети. Але це також тривожний сигнал — п’ять мілководних лиманів уже висихають, а Магалевський став шостим", — додає Русєв.

На Одещині лиман перетворюється на червоне солоне озеро — чому - фото 3
Сіль, яка утворилася унаслідок зміління одного із лиманів. Фото: Іван Русєв/Facebook

Попри це, екосистема поки залишається живою: сім інших лиманів, де ще є вода, продовжують підтримувати життя птахів і водних організмів. 

Нагадаємо, обстріли Одещини знищили гніздування десятків видів птахів у "Тузлівських лиманах", серед яких є й червонокнижні. Також ми писали, що у нацпарку знайшли мертвого дельфіна білобочку. 

Одеса природа Одеська область вода Новини Одеси спека
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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