"Червоний" лиман в Одеській області — водойма міліє

На Одещині лиман перетворюється на червоне солоне озеро — чому
На Одещині майже повністю висох Магалевський лиман. Через спеку та високу солоність він поступово набуває яскраво-червоного кольору. Це природне явище свідчить про активне "цвітіння" унікальних мікроводоростей, які виробляють цінний для людини каротин.
Про це у своєму Facebook розповів еколог, доктор біологічних наук Іван Русєв.
Зміління лиману
За його словами, Магалевський лиман, один із тринадцяти в системі Тузлівських лиманів на півдні Одещини, нині перетворюється на солоне червоне озеро. Після того, як закрилась протока через піщаний пересип, вода у лимані почала інтенсивно випаровуватись.
"Лиман майже висох. Вода залишилася лише в окремих заглибленнях. Почався процес формування солі", — пояснює еколог.
Чому лиман забарвлюється в червоний колір
Він каже, що червоний колір води — це результат масового розвитку мікроводорості Дуналієлла Саліна, яка активно розмножується саме в умовах високої температури та солоності. Вона виробляє бета-каротин, той самий пігмент, який міститься в моркві й необхідний людині для зору, імунітету та здоров’я шкіри.
"Це виглядає фантастично — червона вода, біла сіль і небо. Такі краєвиди нагадують пейзажі з іншої планети. Але це також тривожний сигнал — п’ять мілководних лиманів уже висихають, а Магалевський став шостим", — додає Русєв.
Попри це, екосистема поки залишається живою: сім інших лиманів, де ще є вода, продовжують підтримувати життя птахів і водних організмів.
Нагадаємо, обстріли Одещини знищили гніздування десятків видів птахів у "Тузлівських лиманах", серед яких є й червонокнижні. Також ми писали, що у нацпарку знайшли мертвого дельфіна білобочку.
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