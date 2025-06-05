Мертвий дельфін на Одещині та дитинча кіта у Румунії - що їх вбило

Дельфін у морі. Фото: Іstock

На узбережжі Нацпарку "Тузлівські лимани" знайшли мертвого дельфіна білобочку. Екологи пов'язують загибель ссавця із впливом Росії на екологію Чорного моря.

Про це повідомив еколог Іван Русєв у соцмережі.

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Тіло дельфіна винесло морем на 33-му кілометрі піщаного пересипу Нацпарку "Тузлівські лимани". Плавці ссавця не були пошкоджені, але екологи стверджують, що він довго плив у морі. Того ж дня у Румунії, в гирлі річки Дунай, знайшли мертвого дитинча кита-азовки. Причини загибелі морських тварин поки невідомі, але фахівці пов'язують таке явище із впливом російських військових або мазуту з танкерів РФ.

"Не виключено що вони загибли давно від мазуту в зоні Керчинській протоці, або від сонарів рашистських кораблів біля Новоросійську і їх зараз течіями та морськими хвилями прибило до західних берегів Чорного моря", — пише еколог Іван Русєв.

Тіло ссавця передали на розтин у рамках кримінального провадження за статтею "Екоцид". Еколог Іван Русєв також додав, що востаннє мертвого дельфіна-білобочку на Одещині фіксували майже рік тому.

Дельфін на березі. Фото: Іван Русєв у соцмережі

Мертвий дельфін. Фото: Іван Русєв у соцмережі

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